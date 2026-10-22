Co najmniej cztery osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku powodzi spowodowanych przez sztorm Adam na południu Francji. Sztorm we wtorek zalał ulice i zakłócił transport, informuje BBC News.

Ofiary i ewakuacja

W departamencie Delta Rodanu w zalanej piwnicy znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 86 i 26 lat. Gwałtowna pogoda uderzyła także w Korsykę: według lokalnych mediów nurt wody porwał samochód terenowy. Jeden z pasażerów wydostał się przez okno, a drugiego mężczyznę znaleziono martwego.

Władze nie ujawniły dodatkowych szczegółów dotyczących czwartej ofiary śmiertelnej. Dziesiątki mieszkańców miast Mouriès i Saint-Martin-de-Crau, położonych między Montpellier a Marsylią, umieszczono w schroniskach awaryjnych. Urzędnicy poinformowali również o jednej osobie rannej w tym rejonie.

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Zakłócenia w transporcie i ostrzeżenia

Francuski minister transportu Philippe Tabarot oświadczył, że powodzie zakłóciły ruch drogowy i kolejowy na dotkniętym obszarze. Prefekt departamentu Delta Rodanu Jacques Witkowski powiedział w środę, że poziom wody osiągnął bezprecedensowe wartości. Według niego służby zmobilizowano w specjalnym trybie, aby rozwiązać kilka problemów spowodowanych przez gwałtowną pogodę.

W północno-zachodniej Francji spodziewana jest nowa gwałtowna pogoda — sztorm Austin, który nadciąga znad Atlantyku. Służba meteorologiczna Météo-France ogłosiła pomarańczowy alert wiatrowy dla pięciu zachodnich departamentów: Côtes-d'Armor, Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine i Manche. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od czwartkowego wieczoru do piątku.

Skutki w Hiszpanii

Sztorm Adam wcześniej spowodował poważne powodzie we wschodniej Hiszpanii, gdzie zginęły co najmniej trzy osoby. Kilka miast wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego zostało odciętych przez wodę, a ludzi ewakuowano z dachów śmigłowcami. Rząd Walencji we wtorek zatwierdził pakiet pomocy dla osób dotkniętych sztormem o wartości 23,5 mln euro.

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