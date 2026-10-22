Не менее четырех человек погибли, еще один человек получил травмы в результате наводнений, вызванных штормом «Адам» на юге Франции. Во вторник шторм затопил улицы и нарушил транспортное сообщение, сообщает BBC News.

Погибшие и эвакуация

В департаменте Буш-дю-Рон в затопленном подвале обнаружили тела двух женщин в возрасте 86 и 26 лет. Сильная непогода также обрушилась на Корсику: по данным местных СМИ, поток воды унес внедорожник. Один из пассажиров выбрался через окно, а другого мужчину нашли погибшим.

Власти не раскрыли дополнительных подробностей о четвертом погибшем. Десятки жителей городов Мурьес и Сен-Мартен-де-Кро, расположенных между Монпелье и Марселем, разместили в экстренных убежищах. Чиновники также сообщили об одном пострадавшем в этом районе.

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Перебои в транспорте и предупреждения

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что наводнения нарушили движение по дорогам и железнодорожным линиям в пострадавшем районе. Префект департамента Буш-дю-Рон Жак Витковски сообщил в среду, что уровень воды достиг беспрецедентных значений. По его словам, службы были мобилизованы в особом режиме, чтобы решить несколько проблем, вызванных непогодой.

На северо-западе Франции ожидается новая непогода — шторм «Остин», который движется с Атлантики. Метеослужба Météo-France объявила оранжевый уровень предупреждения из-за ветра для пяти западных департаментов: Кот-д'Армор, Финистер, Морбиан, Иль и Вилен и Манш. Предупреждение будет действовать с вечера четверга до пятницы.

Последствия в Испании

Шторм «Адам» ранее вызвал сильные наводнения на востоке Испании, где погибли не менее трех человек. Несколько городов вдоль побережья Средиземного моря оказались отрезаны водой, а людей эвакуировали с крыш вертолетами. Правительство Валенсии во вторник одобрило пакет помощи пострадавшим от шторма на 23,5 млн евро.

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