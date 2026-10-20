В Японии тайваньские специалисты с начала этого месяца могут указывать «Тайвань» в документах о национальных профессиональных квалификациях. Изменение касается 322 профессий, в частности врачей и медсестер, сообщает Taipei Times.

Ранее тайваньцы должны были указывать «Китай» в графе о гражданстве в профессиональных сертификатах и лицензиях. Теперь формулировку графы изменили на «гражданство и регион» или «гражданство и т. д.», что позволяет использовать название «Тайвань».

Изменения для квалификационных документов

О новых правилах в Токио объявила Японо-тайваньская лига дружбы парламентариев. Ее председатель, депутат Кэйдзи Фуруя, назвал реформу существенным шагом в отношениях между Японией и Тайванем, одновременно отметив необходимость усовершенствовать порядок подачи заявлений и местные административные процедуры.

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Глава рабочей группы лиги, член Палаты советников Хирофуми Такинами, рассказал, что работа над изменениями началась в 2022 году после обращений тайваньцев о возможности указывать Тайвань в японских реестрах домохозяйств. В мае 2025 года «Тайвань» официально включили в графу о гражданстве в таких реестрах.

Необходимость проинформировать местные учреждения

По словам Такинами, обновлением медицинских лицензий занимаются местные центры общественного здравоохранения и административные органы. Лига обратилась к центральным властям с просьбой надлежащим образом проинформировать сервисные центры о новых правилах, поскольку местные чиновники могут быть с ними не знакомы.

Тайваньский врач Норифуми Накадзато, практикующий в Японии, ранее закрывал слово «Китай» на своей медицинской лицензии наклейкой, потому что оно вызывало вопросы у пациентов. Он оценил число тайваньских медицинских работников с национальными квалификациями в Японии примерно в 2 тысячи. Лига также просит не устанавливать предельный срок для подачи заявлений на изменение записи.

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