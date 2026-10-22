Немецкие военные впервые отрабатывают переброску дополнительных подразделений в Эстонию в рамках 10-дневных учений Brave Blue 26, которые проходят с 16 по 27 октября. Об этом сообщает ERR News.

С прошлой пятницы в Эстонии замечают колонны Бундесвера из состава 4-го логистического полка Германии. Ранее это подразделение проводило подобные ежегодные учения в Литве и Латвии, однако в Эстонии проводит их впервые.

Переброска по суше, морю и воздуху

По сценарию учений военные тренируют доставку подкрепления для немецких подразделений, дислоцированных в странах Балтии, на случай кризиса. Командир 4-го логистического полка подполковник Беньямин Эбергардт сообщил, что личный состав прибыл в Эстонию самолетами, а тяжелую технику доставили паромом. Переброска также осуществлялась по суше и через порт.

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Немецкая сторона не раскрывает количество военнослужащих и техники, задействованных в учениях, а также маршруты их передвижения по стране.

Проверка логистики и связи

Во время Brave Blue 26 военные развернут командные пункты и проверят системы связи и логистики. По словам Эбергардта, подразделение действовало преимущественно на западе Эстонии. Силы обороны Эстонии предоставили немецким военным базы для размещения личного состава, а за пределами баз они проводили рекогносцировку местности и знакомились с условиями болотистого балтийского ландшафта.

Нынешние маневры являются подготовкой к масштабным логистическим учениям, которые 4-й логистический полк планирует провести в следующем году в Литве и Латвии.

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