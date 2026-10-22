Niemieccy wojskowi po raz pierwszy ćwiczą przerzut dodatkowych jednostek do Estonii w ramach 10-dniowych ćwiczeń Brave Blue 26, które trwają od 16 do 27 października. Informuje o tym ERR News.

Od ubiegłego piątku w Estonii zauważane są kolumny Bundeswehry z 4. Pułku Logistycznego Niemiec. Wcześniej jednostka ta przeprowadzała podobne coroczne ćwiczenia na Litwie i Łotwie, jednak w Estonii organizuje je po raz pierwszy.

Przerzut drogą lądową, morską i powietrzną

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń wojskowi szkolą dostarczanie wzmocnienia dla niemieckich jednostek stacjonujących w państwach bałtyckich na wypadek kryzysu. Dowódca 4. Pułku Logistycznego, podpułkownik Benjamin Eberhardt, przekazał, że personel przybył do Estonii samolotami, a ciężki sprzęt dostarczono promem. Przerzut realizowano również drogą lądową i przez port.

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Strona niemiecka nie ujawnia liczby żołnierzy i sprzętu zaangażowanych w ćwiczenia ani tras ich przemieszczania się po kraju.

Sprawdzenie logistyki i łączności

Podczas Brave Blue 26 wojskowi rozwiną stanowiska dowodzenia oraz sprawdzą systemy łączności i logistyki. Według Eberhardta jednostka działała głównie w zachodniej Estonii. Estońskie Siły Obronne udostępniły niemieckim wojskowym bazy do zakwaterowania personelu, a poza bazami prowadzili oni rozpoznanie terenu i zapoznawali się z warunkami bagiennego bałtyckiego krajobrazu.

Obecne manewry są przygotowaniem do zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń logistycznych, które 4. Pułk Logistyczny planuje przeprowadzić w przyszłym roku na Litwie i Łotwie.

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