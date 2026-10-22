Rzecznik prezydenta Rosji Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, oświadczył, że podczas spotkania z amerykańskim przedstawicielem Stevem Witkoffem rosyjski przywódca nie przekazał żadnych dokumentów zawierających propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie.

Rzecznik Kremla dodał również, że Moskwa odnotowuje nasilenie kontaktów ze strony niektórych europejskich stolic, których przedstawiciele próbują ustalić, jak przebiega proces negocjacyjny w sprawie Ukrainy.

Jednocześnie, według Pieskowa, strona rosyjska nie słyszy oświadczeń o gotowości do dialogu uwzględniającego interesy Rosji.

W ten sposób Kreml zaprzeczył, jakoby Władimir Putin przekazał Steve’owi Witkofowi dokumenty zawierające rosyjskie propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie, jednocześnie informując o kontaktach z krajami europejskimi.

Pieskow poinformował o tym w komentarzu dla rosyjskich propagandystów.

Przypomnijmy, że rosyjski dyktator Władimir Putin poprosił specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, o przekazanie słów wdzięczności pierwszej damie USA Melanii Trump za jej wysiłki w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Wiceprezydent USA Jay D. Vance zgodził się ze specjalnym przedstawicielem prezydenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, który nazwał rosyjskiego przywódcę Władimira Putina „humanistą”.

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