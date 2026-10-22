Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что во время встречи с американским представителем Стивом Виткоффом российский лидер не передавал никаких документов с предложениями по урегулированию войны в Украине.

Также пресс-секретарь Кремля заявил, что Москва отмечает активизацию контактов со стороны некоторых европейских столиц, представители которых пытаются выяснить, что происходит в переговорном процессе по Украине.

В то же время, по словам Пескова, российская сторона не слышит заявлений о готовности к диалогу с учетом интересов России.

Таким образом, в Кремле опровергли передачу Владимиром Путиным Стиву Виткоффу документов с российскими предложениями по прекращению войны в Украине, одновременно заявив о контактах с европейскими странами.

Об этом Песков сообщил в комментарии российским пропагандистам.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин попросил специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа передать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за её усилия в гуманитарной сфере.

Вице-президент США Джей Ди Венс согласился со спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который назвал российского правителя Владимира Путина «гуманистом».

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