Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie próby zwerbowania osoby do podpalenia zakładu Flytronic S.A. Za podpalenie oferowano 30 tys. dolarów, informuje RMF24. Postępowanie wszczęto po pojawieniu się doniesień medialnych o tej próbie.

Werbunek przez Telegram

Według prokuratury próba nakłonienia osoby do podpalenia mogła mieć miejsce w październiku 2026 roku na czacie Telegram „Biełsatuszczyna”. Nie ustalono osoby, która według śledczych próbowała dokonać werbunku.

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Sprawa dotyczy podżegania do popełnienia zabronionego czynu polegającego na działalności na rzecz obcego wywiadu. Według prokuratury niezidentyfikowany sprawca mógł nakłaniać inną osobę do takiego czynu w zamian za wynagrodzenie.

Sprawę prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Śledztwo powierzono funkcjonariuszom delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach. Flytronic S.A. działa w obszarze nowoczesnych technologii i jest związana w szczególności z produkcją bezzałogowych statków powietrznych.

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