Prezydent USA Donald Trump potwierdził przywrócenie Ukrainie dostępu do sieci Starlink, nie sprecyzował jednak, czy rozmawiał osobiście z amerykańskim przedsiębiorcą Elonem Muskiem na temat sytuacji związanej z działaniem łączności satelitarnej.

Według Trumpa szczegóły dotyczące tego, kto dokładnie wykonywał połączenia, nie mają znaczenia, ponieważ najważniejszym rezultatem jest sam fakt przywrócenia działania systemu.

„Nie chcę tego komentować, wiecie, czy to ja dzwoniłem, czy ktoś inny, to nie ma znaczenia. Wydaje się, że najważniejsze jest to, że on (Elon Musk – „Glavkom”) przywrócił dostęp” – powiedział Trump.

Wcześniej informowano, że Donald Trump zwrócił się do Elona Muska z żądaniem zniesienia ograniczeń dotyczących korzystania z wojskowej wersji sieci Starlink przez ukraińskie siły zbrojne.

Dziennikarze zauważają, że zaraz po rozmowie telefonicznej między nimi system powrócił do normalnego trybu pracy. Strona ukraińska odnotowała już wzrost prędkości połączenia, choć funkcjonalność nie została jeszcze w pełni przywrócona.

Wcześniej WSJ poinformował, że Trump zadzwonił do Maska z żądaniem zniesienia ograniczeń dotyczących Starlink dla Ukrainy.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink.

Sam Musk twierdził, że on również nie ma z tym nic wspólnego – rzekomo Starshield należy do rządu USA i znajduje się pod jego kontrolą, a decyzje dotyczące ograniczeń w korzystaniu z systemu podejmują amerykańskie siły zbrojne oraz prezydent USA.

Jednak według danych „The Wall Street Journal” obaj są zamieszani w spowolnienie działania Starshield: znany zwolennik Putina, Musk, zwrócił się do Trumpa z propozycją wprowadzenia ograniczeń prędkości w systemie, a prezydent USA zgodził się na to.

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