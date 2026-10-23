特朗普证实乌克兰已恢复使用“星链”服务

美国总统唐纳德·特朗普证实乌克兰已恢复使用“星链”（Starlink）网络，但未说明是否就卫星通信运行情况与美国企业家埃隆·马斯克进行过个人沟通。

据特朗普称，具体是谁打的电话并不重要，因为最关键的结果是系统已恢复运行这一事实本身。

“我不想对此发表评论，你知道，无论是我打的电话还是别人打的，这都不重要。看来最重要的是，他（埃隆·马斯克——《Glavkom》）恢复了接入，”特朗普说道。

此前有报道称，唐纳德·特朗普曾致函埃隆·马斯克，要求取消对乌克兰军队使用“星链”军事版网络的限制。

记者指出，两人通话结束后，系统立即恢复了正常运行模式。乌克兰方面已记录到通信速度有所提升，尽管功能尚未完全恢复。

此前，《华尔街日报》报道称，特朗普曾致电马斯克，要求取消对乌克兰的“星链”限制。

在此之前，美国总统唐纳德·特朗普曾表示，自己与限制乌克兰使用“Starshield”（即“星链”卫星系统的军用版本）一事无关。

马斯克本人则坚称自己与此事毫无关系——他声称，“星盾”归美国政府所有并受其控制，关于限制该系统使用的决定由美军和美国总统作出。

然而据《华尔街日报》报道，两人均参与了“Starshield”网速降级一事：以亲普京著称的马斯克曾向特朗普提议对系统实施网速限制，而美国总统对此表示同意。

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