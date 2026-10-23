Трамп подтвердил возобновление доступа Украины к Starlink

Президент США Дональд Трамп подтвердил восстановление доступа Украины к сети Starlink, однако не стал уточнять, общался ли он лично с американским предпринимателем Илоном Маском по поводу ситуации с работой спутниковой связи.

По словам Трампа, детали о том, кто именно звонил, не имеют существенного значения, поскольку главным результатом является сам факт возобновления работы системы.

«Я не хочу комментировать это, знаете, звонил ли я или кто-то другой, это не имеет значения. Кажется, главное то, что он (Илон Маск – «Главком») восстановил доступ», – сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обратился к Илону Маску с требованием отменить ограничения на использование военной версии сети Starlink украинскими силами.

Журналисты отмечают, что сразу после телефонного разговора между ними система вернулась к привычному режиму работы. Украинская сторона уже зафиксировала рост скорости связи, хотя функционал восстановлен еще не полностью.

Ранее WSJ сообщил, что Трамп звонил Маску с требованием отменить ограничения Starlink для Украины.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield — военной версии спутниковой системы Starlink.

Сам Маск утверждал, что он также ни при чём — мол, Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем, решения об ограничениях в использовании системы принимают американские военные и президент США.

Однако, по данным The Wall Street Journal, они оба причастны к замедлению работы Starshield: известный сторонник Путина Маск обратился к Трампу с предложением ввести ограничение скорости в системе, а президент США согласился.

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