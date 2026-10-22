Окружная прокуратура в польском Гливице начала расследование по делу о попытке завербовать человека для поджога предприятия Flytronic S.A. За поджог предлагали 30 тысяч долларов, сообщает RMF24. Производство открыли после появления в СМИ сообщений об этой попытке.

Вербовка через Telegram

По данным прокуратуры, попытка склонить человека к поджогу могла произойти в октябре 2026 года в Telegram-чате «Белсатущина». Личность человека, который, по версии следствия, пытался осуществить вербовку, не установлена.

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Речь идет о подстрекательстве к совершению запрещенного деяния, заключающегося в деятельности в пользу иностранной разведки. По данным прокуратуры, неустановленный злоумышленник мог склонять другое лицо к такому деянию в обмен на вознаграждение.

Дело ведет Агентство внутренней безопасности

Расследование поручили сотрудникам делегатуры Агентства внутренней безопасности Польши в Катовице. Flytronic S.A. работает в сфере новейших технологий и связана, в частности, с производством беспилотных летательных аппаратов.

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