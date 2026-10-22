Прокуратура Польщі розслідує спробу вербування для підпалу Flytronic — RMF24

Окружна прокуратура в польському Глівіце розпочала розслідування у справі спроби завербувати людину для підпалу підприємства Flytronic S.A. За підпал пропонували 30 тисяч доларів, повідомляє RMF24. Провадження відкрили після появи повідомлень у медіа про цю спробу.

Вербування через Telegram

За даними прокуратури, спроба схилити людину до підпалу могла відбутися у жовтні 2026 року в Telegram-чаті «Бєлсатущина». Особу, яка, за версією слідства, намагалася здійснити вербування, не встановили.

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Йдеться про підбурювання до вчинення забороненого діяння, що полягає у діяльності на користь іноземної розвідки. За даними прокуратури, невстановлений зловмисник міг схиляти іншу особу до такого діяння в обмін на винагороду.

Справу веде Агентство внутрішньої безпеки

Розслідування доручили працівникам делегатури Агентства внутрішньої безпеки Польщі в Катовіце. Flytronic S.A. працює у сфері новітніх технологій і пов’язана, зокрема, з виробництвом безпілотних літальних апаратів.

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