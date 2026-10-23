В Калифорнии федеральные власти США на этой неделе предъявили иммигрантам обвинения по делу о предполагаемом незаконном голосовании. Большинство из них подавали заявления на получение гражданства США и теперь столкнулись с обвинениями, связанными с предоставлением ложных сведений в формах или во время собеседований, сообщает The Hindu.

Возможное наказание

За незаконное голосование в США осужденным может грозить до одного года лишения свободы. За предоставление ложных сведений в заявлениях на получение американского гражданства осужденным может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Источник отмечает, что эти обвинения могут помешать попыткам фигурантов натурализоваться в США. Указанные сроки наказания относятся к лицам, которые будут осуждены.

Одна из обвиняемых

Среди обвиняемых — Амандеп Каур. Ее муж Кулвиндер Сингх сообщил, что она живет в Соединенных Штатах восемь лет и находится в процессе получения американского гражданства.

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