У США іммігрантам висунули обвинувачення через незаконне голосування — The Hindu
У Каліфорнії федеральна влада США цього тижня висунула обвинувачення іммігрантам у справі про ймовірне незаконне голосування. Більшість із них подавали заяви на отримання громадянства США і тепер постали перед обвинуваченнями, пов’язаними з наданням неправдивих відомостей у формах або під час співбесід, повідомляє The Hindu.
Можливе покарання
За незаконне голосування у США засудженим може загрожувати до одного року ув’язнення. За надання неправдивих відомостей у заявах на отримання американського громадянства засудженим може загрожувати до десяти років позбавлення волі.
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У джерелі зазначено, що ці обвинувачення можуть перешкодити спробам фігурантів натуралізуватися у США. Наведені строки покарання стосуються осіб, яких буде засуджено.
Одна з обвинувачених
Серед обвинувачених — Амандіп Каур. Її чоловік Кулвіндер Сінгх повідомив, що вона живе у Сполучених Штатах вісім років і перебуває у процесі набуття американського громадянства.