W Kalifornii federalne władze USA w tym tygodniu postawiły imigrantom zarzuty w sprawie dotyczącej domniemanego nielegalnego głosowania. Większość z nich złożyła wnioski o obywatelstwo USA i obecnie stoi przed zarzutami związanymi z podawaniem fałszywych informacji w formularzach lub podczas rozmów, informuje The Hindu.

Możliwa kara

Za nielegalne głosowanie w USA skazanym może grozić do roku więzienia. Za podanie fałszywych informacji we wnioskach o obywatelstwo amerykańskie skazanym może grozić do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Źródło zaznacza, że te zarzuty mogą utrudnić oskarżonym próby naturalizacji w USA. Podane kary dotyczą osób, które zostaną skazane.

Jedna z oskarżonych

Wśród oskarżonych jest Amandeep Kaur. Jej mąż, Kulwinder Singh, powiedział, że mieszka ona w Stanach Zjednoczonych od ośmiu lat i jest w trakcie uzyskiwania amerykańskiego obywatelstwa.

Czytaj nas na