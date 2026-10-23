W wyniku strzelaniny we francuskim mieście Trappes na zachód od Paryża zginęła jedna osoba, a co najmniej cztery zostały ranne. Podejrzany został zatrzymany, podaje The National.

Strzelanina w pobliżu stacji benzynowej

Premier Francji Sébastien Lecornu poinformował o jednej ofierze śmiertelnej i co najmniej czterech rannych. Do strzelaniny doszło w pobliżu stacji benzynowej, gdzie wezwano strażaków.

Burmistrz Trappes Ali Rabeh powiedział w rozmowie z BFMTV, że mężczyzna strzelał z samochodu. Według niego napastnik najwyraźniej strzelał bez wyboru i prawdopodobnie zamierzał dokonać masowego zabójstwa.

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Reakcja władz

Ali Rabeh poinformował również, że wśród rannych była 12-letnia dziewczynka. Według niego strzelec mieszkał w sąsiednim mieście, a jego motywy w tamtym momencie pozostawały nieznane.

Lecornu napisał w serwisie społecznościowym X, że siły bezpieczeństwa zostały w pełni zmobilizowane. Zaznaczył również, że francuska Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna monitoruje sytuację. Prokuratura to potwierdziła, podczas gdy prefektura odmówiła komentarza.

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