В результате стрельбы во французском городе Трапп к западу от Парижа погиб один человек, по меньшей мере четверо получили ранения. Подозреваемого задержали, сообщает The National.

Стрельба возле автозаправки

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил об одном погибшем и как минимум четырех раненых. Стрельба произошла возле автозаправочной станции, куда вызвали пожарных.

Мэр Траппа Али Рабе в комментарии BFMTV заявил, что мужчина стрелял из автомобиля. По его словам, нападавший, по-видимому, открывал огонь без разбора и, вероятно, намеревался устроить массовое убийство.

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Реакция властей

Али Рабе также сообщил, что среди раненых была 12-летняя девочка. По его словам, стрелок жил в соседнем городе, а его мотивы на тот момент оставались неизвестными.

Лекорню написал в социальной сети X, что силы безопасности полностью мобилизованы. Он также отметил, что Национальная антитеррористическая прокуратура Франции следит за ситуацией. В прокуратуре это подтвердили, тогда как префектура отказалась от комментариев.

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