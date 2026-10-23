Rosja ogłosiła zamiar zareagowania na decyzję Austrii o uznaniu czterech rosyjskich dyplomatów za persona non grata. Moskwa zapowiedziała podjęcie odpowiednich działań w odpowiedzi na ich wydalenie z kraju.

Zastępca ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Dmitrij Lubiński oświadczył dziennikarzom, że „reakcja nadejdzie nieuchronnie”.

Wcześniej okazało się, że Austria postanowiła wydalić z kraju czterech rosyjskich dyplomatów.

Zgodnie z decyzją ministerstwa spraw zagranicznych tego kraju za osoby non grata uznano trzech pracowników rosyjskiej misji dyplomatycznej w Wiedniu oraz jeszcze jednego pracownika stałego przedstawicielstwa Rosji przy OBWE.

Decyzja ta opierała się na danych wywiadowczych zebranych przez służby bezpieczeństwa. Dyplomaci prowadzili działalność niezgodną z ich statusem dyplomatycznym.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Przypomnijmy, że Austria wydaliła czterech rosyjskich dyplomatów z powodu podejrzeń o szpiegostwo.

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