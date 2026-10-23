Россия заявила о намерении отреагировать на решение Австрии объявить четырёх российских дипломатов персонами нон грата. Москва пообещала принять соответствующие меры в ответ на их выдворение из страны.

Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил журналистам, что «реакция последует неизбежно».

Ранее стало известно, что Австрия решила выслать из страны четырех российских дипломатов.

Согласно решению внешнеполитического ведомства страны, персонами нон грата объявлены три сотрудника российской дипломатической миссии в Вене и ещё один сотрудник постоянного представительства России при ОБСЕ.

Это решение было основано на разведывательных данных, собранных органами безопасности. Дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом.

Об этом сообщают российские проагитационные СМИ.

Напомним, что Австрия выслала четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Каждый десятый депутат новой Госдумы РФ — российский захватчик, воевавший в Украине.

Эстония выслала гражданина РФ за угрозы украинцам.

Литва планирует направить Беларуси дипломатическую ноту после инцидента с беспилотником, который в ночь на 15 сентября залетел в литовское воздушное пространство и был сбит истребителями НАТО.

Читай нас в