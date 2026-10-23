W Polsce od 24 października 2026 roku zmienią się formularze wniosków, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje i wypłaca zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia związane z macierzyństwem. Informuje o tym Interia.

Jeden wniosek o zasiłek opiekuńczy

Dwa obecne formularze wniosków — Z-15A dotyczący opieki nad chorym dzieckiem oraz Z-15B dotyczący opieki nad innym członkiem rodziny — zastąpi jeden formularz Z-15. Zmieni się również zakres danych, które musi podać wnioskodawca.

Zamiast pytania o to, czy drugi rodzic dziecka pracuje i czy jest zatrudniony w systemie zmianowym, wnioskodawca złoży oświadczenie o braku innego członka gospodarstwa domowego, który mógłby w tym czasie sprawować opiekę nad dzieckiem.

Nowe zasady dla świadczeń związanych z rodzicielstwem

W przypadku świadczeń związanych z macierzyństwem formularze ZAM, ZUR i ZAO zostaną połączone w jeden wniosek ZAM. W zależności od wypełnionej części dokumentu ZUS będzie ustalał świadczenia za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.

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Jeżeli wypłaty dokonuje ZUS, do wniosku nie trzeba będzie już dołączać skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Jeżeli środki wypłaca pracodawca, dokument ten nadal będzie wymagany.

Zmiany dla przedsiębiorców i zwolnionych żołnierzy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą już składać zaświadczenia płatnika składek, potrzebnego do wypłaty świadczenia. Dotyczy to również osób współpracujących z przedsiębiorcami w modelu B2B, duchownych samodzielnie opłacających składki oraz marynarzy.

Dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby uproszczony zostanie pakiet dokumentów potrzebnych do uzyskania świadczenia chorobowego. Wystarczy, że złożą wniosek Z-10 oraz dokument potwierdzający zwolnienie z czynnej służby wojskowej.

Nowe formularze będą dostępne na stronie ZUS od 24 października, a na platformie eZUS zostaną zaktualizowane w połowie listopada. Do tego czasu ZUS będzie rozpatrywać wnioski zarówno na starych, jak i nowych formularzach.

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