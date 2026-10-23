自2026年10月24日起，波兰社会保险机构ZUS用于批准和支付照护津贴及与生育相关款项的申请表格将发生变化。Interia对此进行了报道。

照护津贴统一使用一份申请表

现行的两种申请表——用于照护患病儿童的Z-15A和用于照护其他家庭成员的Z-15B——将由统一的Z-15表格取代。申请人必须提交的数据清单也将改变。

申请人不再需要回答孩子的另一位家长是否工作、是否按轮班制工作，而是要提交声明，说明家庭中没有其他成员能够在此期间照护孩子。

与父母身份相关款项的新规定

对于与生育相关的款项，ZAM、ZUR和ZAO表格将合并为一份ZAM申请。ZUS将根据文件中填写的部分，确定产假期间、按产假条件享受的假期、育儿假、补充产假以及父亲育儿假的款项。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

如果由ZUS支付款项，申请表不再需要附上孩子的简式出生证明。如果资金由雇主支付，该文件仍然是必需的。

面向企业家和退役军人的变化

从事经营活动的人员将不再提交领取该津贴所需的缴费人证明。这同样适用于以B2B模式与企业家合作的人员、自行缴纳保险费的神职人员和海员。

对于从现役退役的军人，领取疾病相关款项所需的文件包将得到简化。他们只需提交Z-10申请和证明其从现役军队退役的文件。

新表格将从10月24日起在ZUS网站上提供，eZUS平台上的表格将在11月中旬更新。在此之前，ZUS将同时受理使用旧表格和新表格提交的申请。

关注我们在