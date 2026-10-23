В Польше с 24 октября 2026 года изменяются формы заявлений, по которым Управление социального страхования ZUS назначает и выплачивает пособие по уходу и выплаты, связанные с материнством. Об этом сообщает Interia.

Одно заявление на пособие по уходу

Две действующие формы заявлений — Z-15A для ухода за больным ребенком и Z-15B для ухода за другим членом семьи — заменит единая форма Z-15. Также изменится перечень данных, которые должен предоставить заявитель.

Вместо вопроса о том, работает ли второй родитель ребенка и занят ли он по сменному графику, заявитель будет подавать декларацию об отсутствии другого члена домохозяйства, который мог бы ухаживать за ребенком в это время.

Новые правила для выплат, связанных с родительством

Для выплат, связанных с материнством, формы ZAM, ZUR и ZAO объединят в одно заявление ZAM. В зависимости от заполненного раздела документа ZUS будет определять выплаты за время отпуска по беременности и родам, отпуска на условиях отпуска по беременности и родам, родительского отпуска, дополнительного отпуска по беременности и родам, а также отпуска для отца.

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Если выплату осуществляет ZUS, к заявлению больше не потребуется прилагать краткое свидетельство о рождении ребенка. Если средства выплачивает работодатель, этот документ по-прежнему будет необходим.

Изменения для предпринимателей и уволенных военнослужащих

Лица, ведущие хозяйственную деятельность, больше не будут подавать справку плательщика взносов, необходимую для выплаты пособия. Это также касается лиц, сотрудничающих с предпринимателями по модели B2B, духовенства, самостоятельно уплачивающего взносы, и моряков.

Для военнослужащих, уволенных с действительной службы, упростят пакет документов для получения выплаты в связи с болезнью. Им будет достаточно подать заявление Z-10 и документ, подтверждающий увольнение с действительной военной службы.

Новые бланки будут доступны на сайте ZUS с 24 октября, а на платформе eZUS их обновят в середине ноября. До этого времени ZUS будет рассматривать заявления как по старым, так и по новым формам.

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