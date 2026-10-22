23 декабря 2024 года Министерство обороны Польши подписало с американской компанией Palantir Technologies соглашение о конфиденциальности, которое до сих пор остается действующим. О существовании документа, о котором польские власти ранее публично не сообщали, сообщает RMF24.

Пятистраничный документ на английском языке датирован 1 ноября 2024 года, однако в Минобороны Польши уточнили, что фактически он был подписан 23 декабря. В тот же день польская сторона сообщила о меморандуме с Palantir — необязательном документе, определявшем рамки потенциального сотрудничества.

Сотрудничество в сфере кибербезопасности

В соглашении указано, что Министерство обороны Польши и Palantir являются распорядителями конфиденциальной информации в сфере безопасности. Стороны выразили готовность взаимно предоставлять и получать такую информацию для сотрудничества в сфере кибербезопасности в рамках двусторонних проектов, связанных с информационными технологиями.

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Речь, в частности, идет о тестировании технологий, обучении и учениях. Представитель Командования компонента Войск обороны киберпространства подполковник Пшемыслав Липчинский заявил RMF24, что такие соглашения являются стандартной практикой для подобного сотрудничества и предназначены для защиты информации, которую могут передавать обе стороны.

Минобороны заявило о тестовых данных

В то же время польское оборонное ведомство заверило, что в рамках сотрудничества не передавало Palantir никакой секретной информации. По словам Липчинского, во время ознакомительных семинаров использовались только специально подготовленные вымышленные тестовые данные и информация из открытых источников.

Как сообщает RMF24, соглашение не разрывала ни одна из сторон и в него не вносили изменений. В октябре 2025 года Минобороны Польши также подписало с Palantir письмо о намерениях сотрудничать в сферах искусственного интеллекта, информационных технологий и кибербезопасности.

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