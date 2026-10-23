Во Франции погибли два члена экипажа Mirage 2000D — AeroTime

Во Франции недалеко от Нанси в результате катастрофы истребителя-бомбардировщика Mirage 2000D погибли двое военных. 22 октября Министерство вооруженных сил Франции подтвердило смерть 44-летнего подполковника Антранига Саркисяна, офицера систем вооружения, и 27-летнего лейтенанта Кантена Клише, пилота.

Самолет истребительной эскадрильи 2/3 «Шампань», базирующейся на авиабазе Нанси-Оше BA 133, разбился вечером 20 октября недалеко от Рожевиля. Как сообщает AeroTime, истребитель возвращался с задания и заходил на посадку после планового ночного учебного полета, когда диспетчеры потеряли с ним радио- и радиолокационную связь.

Поисковая операция продолжалась всю ночь

Катастрофа произошла в районе между Рожевилем, Домевр-ан-Э и Трамблекуром, примерно в 20 километрах к северо-западу от Нанси. По данным мэра Пон-а-Муссона Анри Лемуана, обломки обнаружили с помощью дрона.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

К поисковым работам привлекли пожарных департамента Мёрт и Мозель, военных пожарных авиабазы Нанси-Оше, жандармерию и вертолет. Командир авиабазы полковник Людовик Умбер сообщил, что погодные условия в районе полета были неблагоприятными, однако призвал не делать выводов о причинах катастрофы до завершения расследования.

Расследование причин катастрофы

Саркисян служил на авиабазе Сен-Дизье с 2022 года, имел 2200 часов налета и выполнил 55 боевых миссий в Афганистане, Мали, Нигере, Судане и Чаде. Клише с августа 2025 года служил в эскадрилье 3/3 «Арденны» на авиабазе Нанси-Оше и проходил подготовку в эскадрилье 2/3 «Шампань» для получения квалификации боевого пилота Mirage 2000D. Его налет составлял 450 часов.

Французские власти начали авиационное и судебное расследования. По словам Умбера, самолет недавно модернизировали; в июне Франция завершила программу обновления 50 Mirage 2000D, рассчитанную на продление их службы после 2030 года.

Читай нас в