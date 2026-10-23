法国两名Mirage 2000D机组人员遇难——AeroTime

法国南锡附近一架Mirage 2000D战斗轰炸机坠毁，造成两名军人死亡。法国武装部队部10月22日确认，44岁的武器系统军官安特拉尼格·萨尔基相中校和27岁的飞行员康坦·克利谢中尉死亡。

隶属第2/3“香槟”战斗机中队、驻扎在南锡-奥谢BA 133空军基地的该机，于10月20日晚在罗泽利耶尔附近坠毁。据AeroTime报道，这架战斗机在完成例行夜间训练飞行后正从任务中返航并进近着陆时，管制员与其失去了无线电和雷达联系。

搜救行动持续了一整夜

坠机发生在罗泽利耶尔、多梅夫尔昂艾和特朗布勒库尔之间的地区，位于南锡西北约20公里处。蓬塔穆松市长亨利·勒穆瓦纳表示，残骸是通过无人机发现的。

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默尔特-摩泽尔省消防员、南锡-奥谢空军基地的军方消防员、宪兵队以及一架直升机参与了搜救工作。空军基地指挥官吕多维克·翁贝尔上校表示，飞行区域的天气条件不利，但他呼吁在调查结束前不要对坠机原因作出结论。

对坠机原因的调查

萨尔基相自2022年起在圣迪济耶空军基地服役，累计飞行2200小时，并在阿富汗、马里、尼日尔、苏丹和乍得执行过55次战斗任务。克利谢自2025年8月起在南锡-奥谢基地第3/3“阿登”中队服役，并在第2/3“香槟”中队接受培训，以获得Mirage 2000D战斗机飞行员资格。他的飞行时数为450小时。

法国当局已启动航空和司法调查。翁贝尔称，该机近期经过升级；法国于6月完成了50架Mirage 2000D的升级计划，旨在将其服役期延长至2030年以后。

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