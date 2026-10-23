We Francji zginęło dwóch członków załogi Mirage 2000D — AeroTime

W pobliżu Nancy we Francji w wyniku katastrofy myśliwsko-bombowego samolotu Mirage 2000D zginęło dwóch wojskowych. 22 października francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych potwierdziło śmierć 44-letniego podpułkownika Antraniga Sarkissiana, oficera systemów uzbrojenia, oraz 27-letniego porucznika Quentina Cliché, pilota.

Samolot Eskadry Myśliwskiej 2/3 „Champagne”, stacjonującej w Bazie Lotniczej Nancy-Ochey BA 133, rozbił się wieczorem 20 października w pobliżu Rozelieures. Jak podaje AeroTime, myśliwiec wracał z misji i podchodził do lądowania po planowym nocnym locie szkoleniowym, gdy kontrolerzy stracili z nim łączność radiową i radarową.

Operacja poszukiwawcza trwała całą noc

Do katastrofy doszło na obszarze między Rozelieures, Domèvre-en-Haye i Tremblecourt, około 20 kilometrów na północny zachód od Nancy. Według mera Pont-à-Mousson, Henri Lemoine’a, szczątki odnaleziono za pomocą drona.

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W poszukiwaniach uczestniczyli strażacy z departamentu Meurthe-et-Moselle, wojskowi strażacy z Bazy Lotniczej Nancy-Ochey, żandarmeria oraz śmigłowiec. Dowódca bazy lotniczej, pułkownik Ludovic Humbert, poinformował, że warunki pogodowe w rejonie lotu były niekorzystne, jednak zaapelował, by nie wyciągać wniosków dotyczących przyczyn katastrofy przed zakończeniem śledztwa.

Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy

Sarkissian służył w Bazie Lotniczej Saint-Dizier od 2022 roku, miał 2200 godzin nalotu i wykonał 55 misji bojowych w Afganistanie, Mali, Nigrze, Sudanie i Czadzie. Cliché od sierpnia 2025 roku służył w Eskadrze 3/3 „Ardennes” w Bazie Lotniczej Nancy-Ochey i odbywał szkolenie w Eskadrze 2/3 „Champagne”, aby uzyskać kwalifikacje pilota bojowego Mirage 2000D. Miał 450 godzin nalotu.

Francuskie władze wszczęły śledztwa lotnicze i sądowe. Według Humberta samolot został niedawno zmodernizowany; w czerwcu Francja zakończyła program modernizacji 50 Mirage 2000D, mający przedłużyć ich służbę po 2030 roku.

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