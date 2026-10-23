В Великобритании стартовала кампания «Be Ready», призванная подготовить население к возможным кризисным ситуациям. Она учитывает риски, связанные с климатическим кризисом, зависимостью от технологий и угрозами со стороны враждебных государств. В рамках этой инициативы правительство рекомендует гражданам иметь дома запасы еды и питьевой воды как минимум на три дня.

В новых правительственных рекомендациях, разработанных для обеспечения выживания домохозяйств в случае погодных или киберугроз и других серьезных чрезвычайных ситуаций, каждому британцу рекомендуется иметь запасы до девяти литров бутилированной воды и продуктов питания на три дня.

«Перед лицом этих угроз, которые не являются гипотетическими, а реальными, и которые возникают не где-то далеко, а всё чаще именно здесь, мы должны активизировать усилия и серьёзно отнестись к нашей национальной устойчивости, а также к национальной обороне», — сказал министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.

По словам Веса Стритинга, Великобритании необходимо готовиться к угрозе государственного терроризма со стороны России или других враждебных государств, направленного против повседневной инфраструктуры.

Людям рекомендуется держать дома запас одеял и наличных денег, а также аптечку, фонарик с батарейками и FM-радио с ручным приводом. Для питья следует запастись тремя литрами воды на человека в день, а для приготовления пищи и мытья понадобится ещё больше, добавляется в рекомендациях.

В августе правительство отметило, что гражданам Великобритании будет рекомендовано запастись консервами, но кампания Be Ready от Кабинета министров носит более конкретный характер. За ней последует рекламная кампания в социальных сетях и на радио.

Помимо Великобритании ранее аналогичные рекомендации были даны во Франции, Ирландии и Нидерландах.

Об этом сообщает The Guardian.

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