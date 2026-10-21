Уряд Британії схвалив 27 рекомендацій проти антисемітизму в школах — Jerusalem Post

Уряд Великої Британії схвалив усі 27 рекомендацій незалежного огляду щодо протидії антисемітизму в школах і коледжах Англії. Як повідомляє Jerusalem Post, документ на замовлення Міністерства освіти підготував колишній керівник Ofsted сер Девід Белл.

Огляд, розпочатий у березні 2026 року, встановив, що з упередженим ставленням стикалися троє з п’яти єврейських учнів в Англії. Кожен п’ятий учень загалом заявив, що був свідком проявів антисемітизму. Водночас чимало таких випадків не повідомляли ані учні, ані вчителі, оскільки не були впевнені, що на інциденти належно відреагують.

Антисемітизм пропонують виокремити

Рекомендації передбачають, що навчальні заклади мають окремо фіксувати антисемітизм і розглядати його як специфічну форму шкоди, а не включати лише до загальної категорії расизму. Також пропонується запровадити чіткий обов’язок захищати учнів, посилити підготовку педагогів і надати школам детальніші рекомендації щодо політичної неупередженості під час обговорення чутливих міжнародних тем.

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Белл заявив, що загальні підходи до боротьби з расизмом, упередженнями та ненавистю недостатньо чітко ідентифікували антиєврейську ненависть. Огляд також рекомендує школам і коледжам застосовувати робоче визначення антисемітизму Міжнародного альянсу пам’яті про Голокост.

Зростання кількості повідомлень

За даними Community Security Trust, у першій половині 2026 року в освітніх закладах Великої Британії зафіксували 178 антисемітських інцидентів проти 112 за аналогічний період 2025 року. Міністерка освіти Люсі Пауелл повідомила Палаті громад, що на виконання запланованих заходів буде передбачене фінансування, зокрема для навчання працівників і підготовки матеріалів для занять.

Пауелл також заявила, що викладання теми Голокосту залишиться обов’язковим у національній навчальній програмі, однак його доповнять матеріалами про історію, культуру та внесок єврейської громади Британії. За її словами, 40% учителів середніх шкіл, які викладають тему Голокосту, повідомили, що стикалися з антисемітизмом, який проявлявся серед учнів на таких заняттях.

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