Правительство Великобритании одобрило все 27 рекомендаций независимого обзора по противодействию антисемитизму в школах и колледжах Англии. Как сообщает Jerusalem Post, документ, заказанный Министерством образования, подготовил бывший глава Ofsted сэр Дэвид Белл.

Обзор, начатый в марте 2026 года, установил, что с предвзятым отношением сталкивались трое из пяти еврейских учеников в Англии. Каждый пятый ученик в целом заявил, что был свидетелем проявлений антисемитизма. В то же время о многих таких случаях не сообщали ни ученики, ни учителя, поскольку не были уверены, что на инциденты отреагируют надлежащим образом.

Антисемитизм предлагают выделить отдельно

Рекомендации предусматривают, что учебные заведения должны отдельно фиксировать антисемитизм и рассматривать его как специфическую форму вреда, а не включать только в общую категорию расизма. Также предлагается ввести четкую обязанность защищать учеников, усилить подготовку педагогов и предоставить школам более подробные рекомендации по политической беспристрастности при обсуждении чувствительных международных тем.

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Белл заявил, что общие подходы к борьбе с расизмом, предубеждениями и ненавистью недостаточно четко идентифицировали ненависть к евреям. Обзор также рекомендует школам и колледжам применять рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти о Холокосте.

Рост числа сообщений

По данным Community Security Trust, в первой половине 2026 года в образовательных учреждениях Великобритании зафиксировали 178 антисемитских инцидентов против 112 за аналогичный период 2025 года. Министр образования Люси Пауэлл сообщила Палате общин, что на реализацию запланированных мер будет предусмотрено финансирование, в том числе для обучения сотрудников и подготовки материалов для занятий.

Пауэлл также заявила, что преподавание темы Холокоста останется обязательным в национальной учебной программе, однако его дополнят материалами об истории, культуре и вкладе еврейской общины Британии. По ее словам, 40% учителей средних школ, преподающих тему Холокоста, сообщили, что сталкивались с антисемитизмом, проявлявшимся среди учеников на таких занятиях.

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