Rząd Wielkiej Brytanii zatwierdził wszystkie 27 zaleceń niezależnego przeglądu dotyczącego przeciwdziałania antysemityzmowi w szkołach i college’ach w Anglii. Jak podaje Jerusalem Post, dokument zamówiony przez Ministerstwo Edukacji przygotował były szef Ofsted sir David Bell.

Przegląd, rozpoczęty w marcu 2026 roku, wykazał, że z uprzedzeniami spotkało się trzech na pięciu żydowskich uczniów w Anglii. Co piąty uczeń ogółem stwierdził, że był świadkiem przejawów antysemityzmu. Jednocześnie wiele takich przypadków nie było zgłaszanych ani przez uczniów, ani przez nauczycieli, ponieważ nie byli pewni, czy incydenty zostaną odpowiednio potraktowane.

Propozycja odrębnego traktowania antysemityzmu

Zalecenia przewidują, że placówki edukacyjne powinny odrębnie rejestrować antysemityzm i traktować go jako szczególną formę krzywdy, a nie włączać go wyłącznie do ogólnej kategorii rasizmu. Proponuje się również wprowadzenie wyraźnego obowiązku ochrony uczniów, wzmocnienie przygotowania nauczycieli oraz przekazanie szkołom bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących bezstronności politycznej podczas omawiania wrażliwych tematów międzynarodowych.

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Bell stwierdził, że ogólne podejścia do zwalczania rasizmu, uprzedzeń i nienawiści nie identyfikowały wystarczająco jasno nienawiści wobec Żydów. Przegląd zaleca również, aby szkoły i college’e stosowały roboczą definicję antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście.

Wzrost liczby zgłoszeń

Według Community Security Trust w pierwszej połowie 2026 roku w brytyjskich placówkach edukacyjnych odnotowano 178 incydentów antysemickich, wobec 112 w analogicznym okresie 2025 roku. Minister edukacji Lucy Powell poinformowała Izbę Gmin, że na realizację planowanych działań zostanie przewidziane finansowanie, w tym na szkolenia pracowników i przygotowanie materiałów do zajęć.

Powell oświadczyła również, że nauczanie o Holokauście pozostanie obowiązkowe w krajowym programie nauczania, jednak zostanie uzupełnione materiałami o historii, kulturze i wkładzie żydowskiej społeczności Wielkiej Brytanii. Według niej 40% nauczycieli szkół średnich uczących o Holokauście zgłosiło, że podczas takich lekcji spotkało się z antysemityzmem przejawianym przez uczniów.

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