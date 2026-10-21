英国政府批准了一项独立审查提出的全部27项建议，以打击英格兰学校和学院中的反犹主义。据《耶路撒冷邮报》报道，这份由教育部委托的文件由英国教育标准局前负责人戴维·贝尔爵士编写。

这项于2026年3月启动的审查发现，英格兰五分之三的犹太学生曾遭遇偏见。总体而言，五分之一的学生表示曾目睹反犹主义表现。与此同时，许多此类事件没有被学生或教师报告，因为他们不确信这些事件会得到妥善处理。

建议将反犹主义单独列出

这些建议规定，教育机构应单独记录反犹主义，并将其视为一种特定形式的伤害，而非仅纳入种族主义这一总类别。建议还包括明确保护学生的责任、加强教师培训，并为学校就讨论敏感国际议题时保持政治中立提供更详细的指导。

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贝尔表示，打击种族主义、偏见和仇恨的通用方法未能足够清晰地识别反犹太仇恨。审查还建议学校和学院采用国际大屠杀纪念联盟对反犹主义的工作定义。

报告数量增加

根据社区安全信托的数据，2026年上半年，英国教育机构记录了178起反犹事件，而2025年同期为112起。教育大臣露西·鲍威尔向下议院表示，将为落实计划中的措施提供资金，包括用于员工培训和课堂教学材料的编写。

鲍威尔还表示，大屠杀主题教学将继续作为国家课程的必修内容，但将补充有关英国犹太社群历史、文化及贡献的材料。她说，教授大屠杀主题的中学教师中，40%表示在此类课堂上曾遇到学生表现出的反犹主义。

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