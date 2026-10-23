英国政府建议公民储备三天的食物和饮用水——《卫报》

英国启动了“Be Ready”行动，旨在帮助民众为可能出现的危机情况做好准备。该行动考虑了与气候危机、对技术的依赖以及敌对国家威胁相关的风险。 作为该倡议的一部分，政府建议公民在家中储备至少三天的食物和饮用水。

在政府新发布的建议中，为确保家庭在遭遇天气或网络威胁及其他严重紧急情况时能够生存，建议每位英国人储备最多九升瓶装水以及足够三天的食品。

“面对这些并非假设而是真实存在的威胁，它们并非发生在遥远之地， 而是在我们身边日益频繁地发生，我们必须加倍努力，认真对待国家的韧性以及国防问题，”英国国防大臣韦斯·斯特里廷表示。

据韦斯·斯特里廷称，英国需要为来自俄罗斯或其他敌对国家针对日常基础设施的国家恐怖主义威胁做好准备。

建议民众在家中储备毛毯和现金，并备好急救箱、带电池的手电筒以及手摇式FM收音机。 建议每人每天储备3升饮用水，而烹饪和洗漱则需要更多用水，建议中补充道。

今年8月，政府曾表示将建议英国公民储备罐头食品，但内阁发起的“Be Ready”行动则更为具体。随后，社交媒体和广播上将展开相应的宣传活动。

除英国外，法国、爱尔兰和荷兰此前也发布了类似建议。

《卫报》报道了这一消息。

英国政府批准了27项针对学校反犹太主义的建议——《耶路撒冷邮报》。

英国政府将在还款争议后更新关于学生贷款的说明。

受PHP问题影响，英国32项政府服务无法访问——阿纳多卢通讯社报道。

美国与乌克兰之间的情报共享已完全恢复——彭博社

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