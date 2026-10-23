W Wielkiej Brytanii rozpoczęła się kampania „Be Ready”, której celem jest przygotowanie społeczeństwa na ewentualne sytuacje kryzysowe. Uwzględnia ona zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym, uzależnieniem od technologii oraz zagrożeniami ze strony wrogich państw. W ramach tej inicjatywy rząd zaleca obywatelom, aby w swoich domach mieli zapasy żywności i wody pitnej wystarczające na co najmniej trzy dni.

W nowych zaleceniach rządowych, opracowanych w celu zapewnienia przetrwania gospodarstw domowych w przypadku zagrożeń pogodowych, cyberzagrożeń i innych poważnych sytuacji nadzwyczajnych, każdemu Brytyjczykowi zaleca się posiadanie zapasów do dziewięciu litrów wody butelkowanej oraz żywności na trzy dni.

„W obliczu tych zagrożeń, które nie są hipotetyczne, lecz realne, i które nie pojawiają się gdzieś daleko, ale coraz częściej właśnie tutaj, musimy zintensyfikować wysiłki i poważnie potraktować kwestię naszej odporności narodowej, a także obrony narodowej” – powiedział brytyjski minister obrony Wes Streeting.

Według Wesa Streetinga Wielka Brytania musi przygotować się na zagrożenie terroryzmem państwowym ze strony Rosji lub innych wrogich państw, skierowanym przeciwko codziennej infrastrukturze.

Zaleca się, aby ludzie mieli w domu zapas koców i gotówki, a także apteczkę, latarkę z bateriami oraz radio FM z ręcznym nakręcaniem. W zaleceniach dodano, że na picie należy zaopatrzyć się w trzy litry wody na osobę dziennie, a do gotowania i mycia potrzeba jeszcze więcej.

W sierpniu rząd zaznaczył, że obywatelom Wielkiej Brytanii zaleci się zaopatrzenie się w konserwy, ale kampania „Be Ready” prowadzona przez rząd jest bardziej konkretna. Po niej nastąpi kampania reklamowa w mediach społecznościowych i w radiu.

Oprócz Wielkiej Brytanii podobne zalecenia wydano wcześniej we Francji, Irlandii i Holandii.

Informuje o tym The Guardian.

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