У Британії недоступні 32 урядові сервіси на тлі проблеми з PHP — Anadolu Agency

У Великій Британії 32 урядові сервіси недоступні, ще чотири працюють частково на тлі кібербезпекової проблеми, пов’язаної з мовою програмування PHP. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на заяву урядовиці у Палаті лордів.

Запобіжні заходи

Баронеса Ллойд з Еффри, парламентська заступниця міністра у Департаменті цифрових технологій, культури, медіа та спорту, заявила, що перебої значною мірою стали наслідком запобіжних заходів. Їх вжили для захисту систем під час встановлення оновлень і застосування заходів безпеки.

За її словами, уряд співпрацює з відповідними установами, щоб безпечно відновити роботу сервісів. Влада почала діяти до публічного розкриття інформації про вразливість: установи попередили про ризик, порадили визначити потенційно уражені системи, оцінити рівень впливу та підготуватися до впровадження оновлень і заходів безпеки.

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Повідомлення для бізнесу

Національний центр кібербезпеки Великої Британії зробив 50 тисяч проактивних повідомлень представникам бізнесу та іншим організаціям із рекомендаціями щодо необхідних дій. Уряд також заявив, що стежить за ситуацією та працює з відомствами для підтримання безпеки, стійкості й доступності державних послуг.

На Даунінг-стріт зазначили, що великі критично важливі публічні сервіси не постраждали, хоча окремі обмежені послуги можуть тимчасово не працювати під час робіт із захисту. Там наголосили, що тимчасове відключення сервісів не означає, що їх зламали.

Спроби атак на Cloudflare

Вразливість у PHP, яку широко використовують для розробки вебсайтів, спонукала організації в різних країнах захищати потенційно уражені системи. Інфраструктурна платформа Cloudflare повідомила, що зафіксувала мільйони спроб хакерських атак у своїй мережі, однак доказів їхнього успіху не було.

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