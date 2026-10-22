В Великобритании 32 государственные службы недоступны, еще четыре работают частично на фоне проблемы в сфере кибербезопасности, связанной с языком программирования PHP. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление представительницы правительства в Палате лордов.

Превентивные меры

Баронесса Ллойд из Эффри, парламентская заместительница министра в Департаменте цифровых технологий, культуры, медиа и спорта, заявила, что перебои в значительной степени стали следствием превентивных мер. Их приняли для защиты систем во время установки обновлений и применения мер безопасности.

По ее словам, правительство сотрудничает с соответствующими учреждениями, чтобы безопасно восстановить работу служб. Власти начали действовать до публичного раскрытия информации об уязвимости: учреждения предупредили о риске, посоветовали определить потенциально затронутые системы, оценить уровень воздействия и подготовиться к внедрению обновлений и мер безопасности.

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Уведомления для бизнеса

Национальный центр кибербезопасности Великобритании направил 50 тысяч проактивных уведомлений представителям бизнеса и другим организациям с рекомендациями относительно необходимых действий. Правительство также заявило, что следит за ситуацией и работает с ведомствами для поддержания безопасности, устойчивости и доступности государственных услуг.

На Даунинг-стрит отметили, что крупные критически важные публичные службы не пострадали, хотя отдельные ограниченные услуги могут временно не работать во время работ по защите. Там подчеркнули, что временное отключение служб не означает, что их взломали.

Попытки атак на Cloudflare

Уязвимость в PHP, широко используемом для разработки сайтов, побудила организации в разных странах защищать потенциально затронутые системы. Инфраструктурная платформа Cloudflare сообщила, что зафиксировала миллионы попыток хакерских атак в своей сети, однако доказательств их успеха не было.

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