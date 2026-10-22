英国有32项政府服务无法使用，另有4项仅能部分运行，背景是与PHP编程语言相关的网络安全问题。阿纳多卢通讯社报道称，英国上议院一名政府官员发表了相关声明。

预防措施

数字技术、文化、媒体和体育部政务次官埃夫拉的劳埃德女男爵表示，服务中断在很大程度上是预防措施造成的。这些措施旨在系统安装更新和实施安全措施期间保护系统。

她表示，政府正在与相关机构合作，以安全恢复服务运行。当局在漏洞信息公开披露前就开始采取行动：已向各机构警示风险，建议其识别可能受影响的系统、评估影响程度，并为实施更新和安全措施做好准备。

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面向企业的通知

英国国家网络安全中心向企业代表和其他组织发出了5万份主动通知，其中包括有关必要行动的建议。政府还表示，正密切关注局势，并与各部门合作，以维护公共服务的安全性、韧性和可用性。

唐宁街指出，大型关键公共服务未受影响，但部分有限服务在开展防护工作期间可能暂时无法使用。唐宁街强调，服务暂时关闭并不意味着其遭到黑客入侵。

针对Cloudflare的攻击尝试

PHP中存在的漏洞——该语言被广泛用于网站开发——促使不同国家的组织保护可能受影响的系统。基础设施平台Cloudflare表示，其网络记录到数百万次黑客攻击尝试，但没有证据表明这些攻击得逞。

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