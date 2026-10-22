W Wielkiej Brytanii 32 usługi rządowe są niedostępne, a kolejne cztery działają częściowo w związku z problemem cyberbezpieczeństwa dotyczącym języka programowania PHP. Informuje o tym Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie przedstawicielki rządu w Izbie Lordów.

Środki zapobiegawcze

Baronessa Lloyd z Effry, parlamentarna zastępczyni ministra w Departamencie Technologii Cyfrowych, Kultury, Mediów i Sportu, oświadczyła, że zakłócenia były w dużej mierze skutkiem środków zapobiegawczych. Podjęto je w celu ochrony systemów podczas instalowania aktualizacji i wdrażania środków bezpieczeństwa.

Według niej rząd współpracuje z odpowiednimi instytucjami, aby bezpiecznie przywrócić działanie usług. Władze zaczęły działać przed publicznym ujawnieniem informacji o podatności: instytucje ostrzeżono o ryzyku, zalecono im zidentyfikowanie potencjalnie dotkniętych systemów, ocenę skali wpływu oraz przygotowanie do wdrożenia aktualizacji i środków bezpieczeństwa.

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Komunikaty dla biznesu

Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa wysłało 50 tys. proaktywnych powiadomień do przedstawicieli biznesu i innych organizacji z zaleceniami dotyczącymi niezbędnych działań. Rząd oświadczył również, że monitoruje sytuację i współpracuje z resortami, aby utrzymać bezpieczeństwo, odporność i dostępność usług publicznych.

Na Downing Street zaznaczono, że duże krytyczne usługi publiczne nie zostały dotknięte problemem, chociaż niektóre ograniczone usługi mogą być tymczasowo niedostępne podczas prac zabezpieczających. Podkreślono, że tymczasowe wyłączenie usług nie oznacza, iż zostały one zhakowane.

Próby ataków na Cloudflare

Podatność w PHP, szeroko wykorzystywanym do tworzenia stron internetowych, skłoniła organizacje w różnych krajach do zabezpieczenia potencjalnie dotkniętych systemów. Platforma infrastrukturalna Cloudflare poinformowała, że odnotowała miliony prób ataków hakerskich w swojej sieci, jednak nie było dowodów na ich powodzenie.

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