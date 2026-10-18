Обмін розвідданими між США та Україною повністю відновлено – Bloomberg

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Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення повноцінного обміну розвідувальними даними зі Сполученими Штатами Америки. За словами глави держави, перед цим процес обміну секретною інформацією залишався заблокованим протягом певного періоду часу, проте зараз партнерство повернулося до робочого русла.

Український лідер також висловив сподівання на проведення нового раунду двосторонніх переговорів із представниками США вже протягом цього тижня.

Ситуація з обміном розвідданими опинилася в центрі уваги після того, як раніше низка міжнародних ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила про можливе призупинення американської підтримки, зокрема надання оперативно-тактичних даних та закупівлі озброєння за програмою PURL. Передумовою затримки називали застереження з боку Вашингтона щодо ударів Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та енергетичній інфраструктурі.

Практичним проявом цієї паузи став інцидент 12 жовтня, коли під час російського балістичного удару по Києву українська сторона не отримала від партнерів традиційного оперативного сповіщення про пуски. При цьому президент США Дональд Трамп публічно заперечував факт повного блокування розвідданих, хоча Володимир Зеленський підтвердив наявність застережень і тимчасових труднощів у взаємодії на рівні військового командування.

Про це повідомляє Вloomberg.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія — держава-агресор — атакувала балістичною ракетою електростанцію, а Україна не отримала завчасного попередження про запуск від західних союзників. За його словами, українські системи виявили ракети лише тоді, коли вони вже наближалися до столиці.

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