Обмен разведывательными данными между США и Украиной полностью возобновлен — Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возобновлении полноценного обмена разведывательными данными с Соединёнными Штатами Америки. По словам главы государства, до этого процесс обмена секретной информацией оставался заблокированным в течение определённого периода времени, однако сейчас партнёрство вернулось в рабочее русло.

Украинский лидер также выразил надежду на проведение нового раунда двусторонних переговоров с представителями США уже на этой неделе.

Ситуация с обменом разведданными оказалась в центре внимания после того, как ранее ряд международных СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил о возможной приостановке американской поддержки, в частности предоставления оперативно-тактических данных и закупок вооружения по программе PURL. Причиной задержки называли оговорки со стороны Вашингтона относительно ударов Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре.

Практическим проявлением этой паузы стал инцидент 12 октября, когда во время российского баллистического удара по Киеву украинская сторона не получила от партнеров традиционного оперативного уведомления о пусках. При этом президент США Дональд Трамп публично отрицал факт полной блокировки разведданных, хотя Владимир Зеленский подтвердил наличие оговорок и временных трудностей во взаимодействии на уровне военного командования.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия — государство-агрессор — атаковала баллистической ракетой электростанцию, а Украина не получила заблаговременного предупреждения о запуске от западных союзников. По его словам, украинские системы обнаружили ракеты только тогда, когда они уже приближались к столице.

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