Уряд Британії радить громадянам підготувати триденний запас їжі та води — The Guardian

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У Великій Британії розпочалася кампанія Be Ready, покликана підготувати населення до можливих кризових ситуацій. Вона враховує ризики, пов’язані з кліматичною кризою, залежністю від технологій і загрозами з боку ворожих держав. У межах цієї ініціативи уряд рекомендує громадянам мати вдома запаси їжі та питної води щонайменше на три дні.

У нових урядових рекомендаціях, розроблених для забезпечення виживання домогосподарств у разі погодних чи кіберзагроз та інших серйозних надзвичайних ситуаціях, кожному британцеві рекомендується мати запаси до дев’яти літрів бутильованої води та продуктів харчування на три дні.

"Перед обличчям цих загроз, які не є гіпотетичними, а реальними, і які виникають не десь далеко, а дедалі частіше саме тут, ми маємо активізувати зусилля та серйозно поставитися до нашої національної стійкості, а також до національної оборони", – сказав міністр оборони Британії Вес Стрітінг.

За словами Веса Стрітінга, Великій Британії потрібно готуватися до загрози державного тероризму з боку Росії чи інших ворожих держав, спрямованого проти повсякденної інфраструктури.

Людям рекомендується тримати вдома запас ковдр і готівки, а також аптечку, ліхтарик з батарейками та FM-радіо з ручним заводом. Для пиття слід запастися трьома літрами води на людину на день, а для приготування їжі та миття знадобиться ще більше, додається в рекомендаціях.

У серпні уряд зазначив, що громадянам Великої Британії буде рекомендовано запастися консервами, але кампанія Be Ready від Кабінету міністрів є більш конкретною. За нею послідує рекламна кампанія в соціальних мережах та на радіо.

Крім Великої Британії раніше схожі рекомендації надали у Франції, Ірландії та Нідерландах.

Про це інформує The Guardian.

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