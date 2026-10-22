波兰国防部于2024年12月23日与美国公司Palantir Technologies签署了一项保密协议，该协议至今仍然有效。RMF24报道称，波兰当局此前未曾公开披露过这份文件的存在。

这份五页的英文文件标注日期为2024年11月1日，但波兰国防部澄清说，实际上于12月23日签署。同一天，波方宣布与Palantir达成一份备忘录——这是一份界定潜在合作框架的不具约束力文件。

网络安全领域合作

协议指出，波兰国防部和Palantir是安全领域保密信息的管理方。双方表示愿意在与信息技术有关的双边项目框架内，为网络安全合作相互提供和接收此类信息。

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这尤其涉及技术测试、培训和演习。网络空间防御部队组成司令部发言人普热梅斯瓦夫·利普钦斯基中校向RMF24表示，此类协议是类似合作的标准做法，旨在保护双方可能传递的信息。

国防部称使用了测试数据

与此同时，波兰国防部门保证，在合作框架内未向Palantir移交任何机密信息。利普钦斯基表示，在介绍性研讨会期间，仅使用了专门准备的虚构测试数据以及来自公开来源的信息。

RMF24报道称，任何一方都没有终止该协议，也未对其作出修改。2025年10月，波兰国防部还与Palantir签署了一份意向书，就人工智能、信息技术和网络安全领域开展合作。

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