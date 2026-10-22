MON Polski ma obowiązującą umowę o poufności z Palantir — RMF24

23 grudnia 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej Polski podpisało z amerykańską firmą Palantir Technologies umowę o poufności, która nadal obowiązuje. O istnieniu dokumentu, o którym polskie władze wcześniej publicznie nie informowały, donosi RMF24.

Pięciostronicowy dokument w języku angielskim jest datowany na 1 listopada 2024 roku, jednak MON Polski wyjaśniło, że faktycznie został podpisany 23 grudnia. Tego samego dnia polska strona poinformowała o memorandum z Palantir — niewiążącym dokumencie określającym ramy potencjalnej współpracy.

Współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa

W umowie wskazano, że Ministerstwo Obrony Narodowej Polski i Palantir są dysponentami poufnych informacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Strony wyraziły gotowość do wzajemnego przekazywania i otrzymywania takich informacji na potrzeby współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w ramach dwustronnych projektów związanych z technologiami informacyjnymi.

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Chodzi w szczególności o testowanie technologii, szkolenia i ćwiczenia. Rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, podpułkownik Przemysław Lipczyński, powiedział RMF24, że takie umowy są standardową praktyką w podobnej współpracy i służą ochronie informacji, które mogą przekazywać obie strony.

MON poinformował o danych testowych

Jednocześnie polski resort obrony zapewnił, że w ramach współpracy nie przekazał Palantir żadnych informacji niejawnych. Według Lipczyńskiego podczas seminariów zapoznawczych wykorzystywano wyłącznie specjalnie przygotowane fikcyjne dane testowe oraz informacje ze źródeł otwartych.

Jak podaje RMF24, żadna ze stron nie wypowiedziała umowy ani nie wprowadzono do niej zmian. W październiku 2025 roku MON Polski podpisało również z Palantir list intencyjny dotyczący współpracy w dziedzinach sztucznej inteligencji, technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

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