В польской Ченстохове в пятницу завершается кампания перед референдумом об отзыве президента города Кшиштофа Матиящика и городского совета. С полуночи будет действовать избирательная тишина, которая продлится до окончания голосования в воскресенье, сообщает RMF24.

Чтобы референдум по президенту города был действительным, в нем должны принять участие не менее 46 625 избирателей. Это три пятых от числа участников второго тура последних местных выборов в Ченстохове. Для действительности голосования по городскому совету необходимо участие не менее 48 754 человек. Право голоса имеют около 160 тысяч человек, а окончательное число избирателей должны определить в пятницу на основании регистрационных данных.

Основания для референдума

Инициатива о проведении референдума была выдвинута после задержания Матиящика Центральным антикоррупционным бюро 25 февраля. Прокуратура подозревает его в получении не менее 40 тысяч злотых в обмен на изменения в городском бюджете, которые должны были позволить реализацию публичного заказа в интересах одного из предпринимателей. Также, по версии следствия, он получил от нескольких лиц имущественные выгоды на общую сумму не менее 129 тысяч злотых.

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После задержания президенту города запретили исполнять служебные обязанности, входить в мэрию и контактировать с ее сотрудниками. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о временном аресте, а также повторное ходатайство защиты об отмене этих ограничений. Матиящик заявлял о своей невиновности и в июне опубликовал в соцсетях обоснование отказа суда в его аресте.

Расследование и руководство города

В рамках расследования подозрения или обвинения были предъявлены более чем 20 людям. Среди них — несколько предпринимателей, двое депутатов городского совета от Левых и Гражданской коалиции, а также ректор Университета Яна Длугоша в Ченстохове, который в начале октября подал в отставку. В октябре 2024 года по делу также были задержаны и арестованы вице-маршал Силезского воеводства Бартош С., ранее занимавший должность вице-президента Ченстоховы.

В настоящее время городом руководит первый заместитель президента Здзислав Вольский от Левых. Коалицию в городской власти формируют Новые левые и Гражданская коалиция. Это вторая попытка отозвать президента Ченстоховы в нынешней каденции: в 2025 году инициаторам не удалось собрать необходимое число подписей.

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