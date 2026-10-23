波兰琴斯托霍瓦周五结束在罢免市长克日什托夫·马蒂亚什奇克和市议会的公投前开展的竞选活动。自午夜起将实行选举静默期，并持续至周日投票结束，RMF24报道。

要使有关市长的公投有效，至少须有46,625名选民参与。这相当于琴斯托霍瓦最近一次地方选举第二轮投票参与人数的五分之三。要使有关市议会的投票有效，至少须有48,754人参与。约有16万人拥有投票权，最终选民人数将于周五根据登记数据确定。

公投依据

马蒂亚什奇克于2月25日被中央反腐败局拘留后，发起了举行公投的倡议。检方怀疑他收受至少4万兹罗提，以换取修改市预算；这些修改本应使一项公共采购得以实施并惠及一名企业家。调查人员还认为，他从数人处收受的财产性利益总额不少于12.9万兹罗提。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

被拘留后，该市市长被禁止履行公务、进入市政厅以及与其工作人员接触。法院未批准检方提出的临时羁押申请，也未批准辩方再次提出的取消这些限制的申请。马蒂亚什奇克宣称自己无罪，并于6月在社交媒体上公布了法院拒绝羁押他的理由。

调查与城市领导层

在该调查框架内，已有20多人被列为嫌疑人或受到指控。其中包括数名企业家、两名来自左翼和公民联盟的市议会议员，以及琴斯托霍瓦扬·杜戈什大学校长；后者于10月初辞职。2024年10月，曾任琴斯托霍瓦副市长的西里西亚省副省长巴尔托什·S.也在该案中被拘留并逮捕。

目前，该市由左翼的第一副市长兹季斯瓦夫·沃尔斯基领导。市政当局的执政联盟由新左翼和公民联盟组成。这是本届任期内第二次试图罢免琴斯托霍瓦市长：2025年，发起人未能收集到所需数量的签名。

关注我们在