W polskiej Częstochowie w piątek kończy się kampania przed referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz rady miasta. Od północy będzie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, informuje RMF24.

Aby referendum w sprawie prezydenta miasta było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 46 625 wyborców. To trzy piąte liczby uczestników drugiej tury ostatnich wyborów samorządowych w Częstochowie. Dla ważności głosowania w sprawie rady miasta konieczny jest udział co najmniej 48 754 osób. Prawo głosu ma około 160 tysięcy osób, a ostateczna liczba wyborców ma zostać ustalona w piątek na podstawie danych rejestrowych.

Podstawy referendum

Inicjatywa przeprowadzenia referendum została podjęta po zatrzymaniu Matyjaszczyka przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 25 lutego. Prokuratura postawiła mu zarzuty przyjęcia co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za zmiany w budżecie miasta, które miały umożliwić realizację zamówienia publicznego na rzecz jednego z przedsiębiorców. Według śledztwa otrzymał on również od kilku osób korzyści majątkowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 129 tysięcy złotych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Po zatrzymaniu prezydentowi miasta zakazano wykonywania obowiązków służbowych, wchodzenia do urzędu miasta oraz kontaktowania się z jego pracownikami. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o tymczasowe aresztowanie, a także ponownego wniosku obrony o uchylenie tych ograniczeń. Matyjaszczyk deklarował swoją niewinność i w czerwcu opublikował w mediach społecznościowych uzasadnienie sądu dotyczące odmowy jego aresztowania.

Śledztwo i kierownictwo miasta

W ramach śledztwa podejrzenia lub zarzuty postawiono ponad 20 osobom. Wśród nich są kilku przedsiębiorców, dwóch radnych miejskich z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, a także rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, który na początku października złożył rezygnację. W październiku 2024 roku w sprawie zatrzymano i aresztowano również wicemarszałka województwa śląskiego Bartosza S., który wcześniej był wiceprezydentem Częstochowy.

Obecnie miastem kieruje pierwszy zastępca prezydenta Zdzisław Wolski z Lewicy. Koalicję rządzącą w mieście tworzą Nowa Lewica i Koalicja Obywatelska. To druga próba odwołania prezydenta Częstochowy w obecnej kadencji: w 2025 roku inicjatorom nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów.

Czytaj nas na