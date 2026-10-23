В Германии зафиксировали более тысячи пролетов дронов над объектами, представляющими стратегическую важность

В Германии с начала 2026 года по 19 августа было зарегистрировано 1034 случая пролета беспилотников над объектами критической инфраструктуры, военными объектами и предприятиями оборонной промышленности.

Об этом говорится в материале CORRECTIV со ссылкой на внутренние документы Объединенного центра противодействия гибридным угрозам (GAZ Hybrid).

В отчете Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA), подготовленном для GAZ Hybrid, отмечается, что уровень гибридных угроз в стране остается высоким и становится все более сложным.

«Уровень гибридной угрозы в Германии уже длительное время остается стабильно высоким и становится все более сложным», — говорится в отчете BKA.

Наибольшее количество случаев пролета беспилотников над уязвимыми объектами с мая по август зафиксировано в Нижней Саксонии. Там расположены важные военные объекты, в частности военно-морские базы.

Также в документах упоминаются 163 случая подозрений в диверсиях. Они касались железнодорожной инфраструктуры, объектов Бундесвера, электроподстанций, энергетических объектов, башен связи и административных учреждений.

По состоянию на 19 августа правоохранительные органы Германии начали расследование по 25 делам по подозрению в шпионаже. Из них 13 касались кибершпионажа. Еще в 39 случаях Федеральное ведомство уголовной полиции проводило предварительные проверки.

Таможенная криминальная служба Германии также зафиксировала 12 случаев незаконного приобретения технологий и специальных знаний для создания оружия массового уничтожения в интересах иностранных государств. В семи случаях страной назначения была Россия, в трех — Иран, еще по одному случаю касались Беларуси и Ирака.

Отдельно немецкие спецслужбы отслеживают случаи транснациональных репрессий — слежки, запугивания и преследования людей иностранными государствами на территории Германии.

С 17 июня по 19 августа было зарегистрировано 20 таких случаев. Девять из них связывают с Ираном, три — с Россией, один — с Китаем.

По данным CORRECTIV, внутренние документы GAZ Hybrid впервые позволяют оценить масштабы отдельных видов гибридной деятельности в Германии. Речь идет, в частности, о шпионаже, незаконном приобретении технологий для создания оружия массового уничтожения и преследовании людей иностранными государствами.

Ранее ЕС продлил санкции против россиян за гибридные атаки до октября 2027 года.

Одновременно Россия и Иран усиливают гибридные кампании против Великобритании.

В то же время Москву возмутили заявления Бельгии о российских гибридных атаках.

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