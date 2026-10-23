德国记录到超过一千架无人机飞越关键设施上空

2026年初至8月19日，德国共记录了1034起无人机飞越关键基础设施、军事设施及国防工业企业的事件。

CORRECTIV在一篇报道中援引了“应对混合威胁联合中心”（GAZ Hybrid）的内部文件，披露了这一情况。

德国联邦刑事警察局（BKA）为GAZ Hybrid准备的报告指出，该国的混合威胁水平依然居高不下，且日益复杂。

“德国的混合威胁水平长期以来一直保持在较高水平，且日益复杂，”BKA的报告中写道。

5月至8月期间，下萨克森州记录到的无人机飞越敏感目标的事件数量最多。该州设有重要的军事设施，特别是海军基地。

文件中还提到了163起涉嫌破坏活动的案件。这些案件涉及铁路基础设施、联邦国防军设施、变电站、能源设施、通信塔以及行政机构。

截至8月19日，德国执法部门已针对25起涉嫌间谍活动的案件展开调查。其中13起涉及网络间谍活动。此外，联邦刑事警察局还对另外39起案件进行了初步核查。

德国海关刑事调查局还记录了12起为外国利益非法获取用于制造大规模杀伤性武器的技术和专业知识的案件。 其中7起案件的目的地是俄罗斯，3起是伊朗，另有1起涉及白俄罗斯，1起涉及伊拉克。

此外，德国情报机构还专门追踪跨国镇压案件——即外国政府在德国境内对人员实施的监视、恐吓和迫害。

6月17日至8月19日期间，共记录了20起此类案件。其中9起与伊朗有关，3起与俄罗斯有关，1起与中国有关。

据CORRECTIV报道，GAZ Hybrid的内部文件首次使人们能够评估德国境内各类混合活动活动的规模。 具体而言，包括间谍活动、非法获取制造大规模杀伤性武器的技术，以及外国政府对个人的迫害。

此前，欧盟已将针对俄罗斯人因混合攻击而实施的制裁延长至2027年10月。

与此同时，俄罗斯和伊朗正加紧针对英国的混合行动。

与此同时，比利时关于俄罗斯混合攻击的声明激怒了莫斯科。

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