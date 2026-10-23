波兰内政与行政部已准备一份条例草案，规定11月11日在华沙禁止携带任何类型的武器。该文件还提议禁止运输处于未装弹状态的武器，RMF24报道。

限制措施草案

该条例草案已在波兰政府立法中心网站上公布。拟在国庆独立日当天对波兰首都全境实施这些限制措施。

文件的说明指出，临时禁令对于保障国家庆典和公共集会参与者的安全是必要的。草案作者指出，鉴于计划举行活动的规模，有必要采取额外的预防措施。

文件还提醒称，在过去几年中，11月11日都有数以千计的人来到华沙，参加庆祝节日的活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

庆典与游行

华沙计划于11月11日举行多项活动。12时，官方庆典将在约瑟夫·毕苏斯基元帅广场举行。

14时，独立游行将从德莫夫斯基环岛出发，口号为“Polak w Polsce gospodarzem”。RMF24称其为民族和民族主义团体规模最大的爱国示威活动。

草案说明还指出，波兰全境目前实施第二级BRAVO警戒状态以及网络空间第二级BRAVO-CRP警戒状态。由PKP Polskie Linie Kolejowe和PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa管理的铁路线路区域实施第三级CHARLIE警戒状态。

关注我们在