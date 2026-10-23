一个媒体联盟报道称，欧洲检察院正在调查欧洲人民党（EPP）在与两名希腊顾问签订的合同中可能不当使用资金的问题。据Politico报道，该调查涉及在2024年欧洲议会选举前拨给顾问的逾50万欧元。

传播服务合同

这些顾问受聘在竞选活动前负责欧洲人民党的传播工作。该党前雇员向德国媒体《南德意志报》、荷兰调查媒体Follow the Money和希腊媒体Inside Story的记者表示，顾问的报酬与所完成的工作不成比例。

顾问本人不同意这一评估。他们还表示，后来退还了部分所收款项。

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欧洲议会的决定

为欧洲政党提供资金的欧洲议会认定这些合同的开支过高，拒绝全额报销相关费用。欧洲议会仅支付了总额为11万欧元的初始款项，因此据该媒体联盟称，欧洲人民党不得不自行支付约35万欧元。

欧洲检察院既未证实也未否认有关调查的信息。该机构表示，如果评论此类信息可能损害正在进行的程序或其结果，便无法作出评论。欧洲人民党一名代表称，该党未被正式告知此案，并保证将准备好应主管机构要求确保透明度并与其合作。

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